GlaxoSmithKline : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur GlaxoSmithKline, qu'il porte de 1,630 à 1,700 pence, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre du laboratoire pharmaceutique.



Dans sa note de recherche, le courtier allemand revient sur l'enjeu particulier que revêtent à ses yeux les conclusions de l'étude clinique de phase III dans le virus respiratoire syncytial, attendues dans le courant du premier semestre.



'Il s'agit des résultats les plus importants devant être dévoilés par le groupe en 2022', prévient l'intermédiaire, qui évoque une opportunité commerciale 'significative' et un rendez-vous crucial du point de vue des investisseurs.



'Nous pensons que GSK est bien parti pour réussir', rassure-t-il néanmoins dans sa note.



