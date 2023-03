Givaudan : Jefferies reste à sous-performance

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 2500 francs suisses sur Givaudan, réduisant sa prévision de croissance organique pour le premier trimestre 2023 à 1,1% (soit 60 points de base en dessous du consensus).



'Le déstockage important observé au quatrième trimestre de l'année dernière ne durera pas éternellement', estime le broker à l'approche de la publication trimestrielle du groupe helvétique de parfums et d'arômes, prévue le 13 avril.



'Cependant, nous ne nous attendons pas à une amélioration significative des volumes en rythme séquentiel, et avec cette dynamique, nous voyons un risque pour le consensus de marge', poursuit Jefferies, qui attend un EBITDA de premier semestre 7% sous le consensus.



