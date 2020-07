Givaudan : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur Givaudan de 2 200 francs suisses à 2 500 francs suisses, mais maintient une note de 'sous-performance' sur le titre, voyant des 'défis de croissance organique' venir.



Bien que le bureau d'analyses estime que les divers marchés du fabricant suisse de parfums et d'arômes offrent une bonne résistance au niveau des bénéfices, Crédit Suisse s'attend à une valorisation et une dynamique opérationnelle plus importantes chez son rival allemand Symrise.



