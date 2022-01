Givaudan : Barclays réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme son conseil 'sous-pondérer' sur Givaudan avec un objectif de cours ramené de 3750 à 3600 francs suisses, après une publication annuelle d'où ressort une marge significativement sous les attentes au second semestre du fait de coûts logistiques et de main d'oeuvre plus élevés.



'Il nous parait probable que ces éléments demeurent un facteur au premier semestre 2022 et représentent, en conséquence, une source supplémentaire de dégradation des prévisions', estime le broker dans sa note sur le groupe suisse d'arômes et de parfums.



Barclays note que la direction s'est dit en mesure de répercuter l'inflation de ses coûts sur ses clients au cours des 18 prochains mois, ce qui est plus rapide que lors d'épisodes passés, mais légèrement en retrait par rapport à ce qu'il intègre dans son modèle.



