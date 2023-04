General Electric : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur General Electric de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 90 à 120 dollars, le broker mettant en avant GE Aerospace comme 'franchise de moteurs rentable et à forte croissance'.



Dans le résumé de sa note, le broker souligne que GE Aerospace dispose d'un mix de revenus composé à environ 70% de services après-marché, ainsi que de livraisons de moteurs en hausse pour LEAP (+ 50% en 2023) et GEnx (+ 53%).



Selon Jefferies, la visibilité sur des marges d'environ 20% attendues en 2025 est soutenue notamment par la marche de LEAP OE, qui devrait le conduire d'une perte d'environ 200 à 250 millions de dollars en 2023 à l'équilibre en 2026.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.