Geberit : UBS réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 555 francs suisses après l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel en repli de 2% à 3,39 milliards de francs suisses, mais en croissance de 4,8% en monnaies locales.



L'analyste estime que les ventes du 4ème trimestre 2022 sont bien inférieures aux attentes.



' L'Allemagne et l'Europe de l'Est ont été les principaux moteurs du fort déclin organique au 4ème trimestre, avec des volumes en baisse de ~20% au niveau du groupe ' indique UBS.



' La baisse des volumes est due au déstockage et non à la détérioration des conditions du marché, mais les comparaisons restent difficiles au premier semestre ' rajoute le bureau d'analyses.





