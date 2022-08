Geberit : Stifel reste à achat, abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Tout en abaissant son objectif de cours de 660 à 600 francs suisses, Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Geberit, 'du fait de ses qualités défensives, de sa surperformance dans des temps difficiles et de sa valorisation actuellement non exigeante'.



Le broker a néanmoins réduit ses hypothèses de ventes pour le fournisseur suisse d'équipements sanitaires, de 1% pour 2022 et de 6% pour 2023, 'reflétant le risque lié à un sentiment des consommateurs déprimé en Allemagne, son principal marché'.



Stifel a aussi abaissé ses estimations de résultats (-5% et -7% sur l'EBITDA pour 2022 et 2023) et adopté une 'approche de valorisation plus prudente (considérant aussi le multiple moyen historique pour refléter les risques actuellement plus élevés sur la demande)'.



