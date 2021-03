Geberit : Stifel relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Geberit avec un objectif de cours relevé de 675 à 700 francs suisses, en raison de révisions des bénéfices et sur la base d'une approche de valorisation inchangée pour le fabricant suisse d'équipements sanitaires.



'Nous supposons que les effets positifs des tendances en matière de rénovation domiciliaire et des marchés finaux résidentiels l'emporteront sur les effets négatifs des marchés finaux commerciaux et de la hausse des prix des matières premières', affirme le broker.



Stifel rehausse ainsi son hypothèse de chiffre d'affaires en termes d'impact de change (de +0,5% auparavant à +2,2% en 2021) et affine ses hypothèses de croissance organique. Il remonte ses prévisions de BPA de 2% pour les exercices 2021 et 2022.



