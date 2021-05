Geberit : Stifel relève à nouveau sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère son conseil 'achat' sur Geberit, titre qu'il fait entrer dans ses listes Europe et Swiss Focus, avec un objectif de cours relevé de 700 à 765 francs suisses, dans le sillage d'estimations rehaussées pour le fabricant d'équipements sanitaires.



'Geberit a réalisé une croissance à deux chiffres au premier trimestre 2021, qui devrait se poursuivre au deuxième', estime le broker, déclarant avoir aussi identifié divers moteurs d'une croissance supérieure à la moyenne au cours de l'exercice 2022 et au-delà.



Stifel ajoute avoir considérablement augmenté ses hypothèses les exercices 2021 et 2022 de chiffre d'affaires (+5% et +4%) et de BPA (+13% et +6%), ce qui le pousse encore plus loin que les consensus d'estimations.



