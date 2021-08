Geberit : Stifel maintient sa recommandation à 'achat'

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Geberit, avec un objectif de cours de 765 CHF.



L'analyste souligne que le spécialiste helvète des installations sanitaires a connu la plus forte hausse trimestrielle de ses ventes depuis son introduction en bourse en 1999, puisqu'après une croissance organique de 13% au 1er trimestre, Geberit a vu son activité bondir de 34,1% au 2e trimestre, devançant largement les attentes.



Par ailleurs, le FCF a augmenté de 88%, à 328 MCHF, au 1er semestre tandis que la dette nette est passée de 773 à 545 MCHF.



Malgré cette tendance encourageante, la société essaie de contenir les attentes à un niveau raisonnable, indique Stifel. Geberit vise ainsi un niveau faible de croissance à deux chiffres (le consensus est à 9,7% et Stifel à 10,5%) ainsi qu'une marge EBITDA de 28 à 30% (le consensus est à 30,7% et Stifel à 31,3%).



'Nous nous attendons à ce que les estimations du consensus évoluent légèrement à la hausse', commente Stifel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.