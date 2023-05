Geberit : Stifel dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Geberit de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 545 à 530 francs suisses, à la suite d'un léger ajustement de ses prévisions 2023-25 pour le fournisseur helvétique d'équipements sanitaires.



Pointant une solide performance de 18% du titre depuis le début de l'année, surperformant le marché suisse, le broker estime qu'il n'y a plus suffisamment de potentiel de hausse à court terme et voit un risque / défi majeur pour les volumes à court terme.



'Ceci est aussi lié à un marché principal de l'Allemagne plus faible', précise Stifel, ajoutant toutefois que 'si l'Allemagne constitue un fort vent contraire à court terme pour Geberit, il pourrait devenir un argument positif majeur à moyen et long terme'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com.

