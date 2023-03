Geberit : Stifel conserve son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel reste à l'achat sur le titre Geberit avec un objectif de cours de 555 CHF.



Si Geberit a réalisé une marge d'EBITDA de 26,8% pour l'exercice 22, légèrement inférieure aux attentes, l'écart de -5%/-1% sur l'EBITDA absolu du 4ème trimestre a été plus que compensé, estime l'analyste, ' par des effets fiscaux extraordinaires, améliorant le résultat net de +5%/+25% '.



Pour Stifel, Geberit a défini deux principes directeurs pour 2023 : La stabilité stratégique et la flexibilité opérationnelle.



' L'objectif principal est à nouveau de réaliser de bonnes performances sur tous les marchés et, comme les années précédentes, de gagner de nouvelles parts de marché ' relève l'analyste.



Le consensus s'attend à un taux de croissance organique de +1,5 % pour l'exercice 2023 par rapport à l'estimation de +0,6 % de Stifel. ' Une marge EBITDA de 28,6 % est prévue ', poursuit l'analyste pour qui il est peu probable que les informations publiées aujourd'hui entraînent des changements significatifs dans les attentes du consensus.



' Toutefois, le léger écart au niveau de l'EBITDA n'est probablement pas de nature à soutenir le cours de l'action Geberit ', termine Stifel.



