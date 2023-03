(CercleFinance.com) - Tout en confirmant sa recommandation 'achat' sur Geberit, Stifel ajuste son objectif de cours de 555 à 545 francs suisses, mentionnant des intérêts très forts pour les produits et solutions du groupe observés lors d'un salon professionnel à Francfort.



Le broker met aussi en avant diverses initiatives de croissance présentées par le CEO Christian Buhl, lui rappelant le programme de l'ancien CEO Albert Baehny qui s'est traduit par des taux de croissance plus élevés.



Après la publication des résultats 2022, Stifel a ajusté ses estimations pour le fabricant suisse d'équipements sanitaires (-1% pour les ventes en 2023 et 2024 principalement en raison d'effets de changes, -2% et -5% pour les BPA).



