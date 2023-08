(CercleFinance.com) - Tout en confirmant sa recommandation 'conserver' sur Geberit, Stifel abaisse son objectif de cours de 530 à 460 francs suisses, dans le sillage d'une réduction de ses estimations de BPA 2023-24 de 9% et 16% pour le fabricant suisse d'équipements sanitaires.



Revenant sur la publication semestrielle de la semaine passée, le broker se dit 'impressionné par la capacité de Geberit à conserver des marges à un niveau premium, en dépit de déclins significatifs de volumes'.



'Néanmoins, comme nous craignons que les défis sur son plus important marché qu'est l'Allemagne pourraient durer plus longtemps, le potentiel de hausse de l'action Geberit parait limité', nuance-t-il.



