Geberit : Oddo reste à 'alléger', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur Geberit avec un objectif de cours porté de 410 à 458 francs suisses, soulignant que 'le deuxième trimestre a été rassurant et le ton confiant pendant la conférence'.



'Le groupe fait partie des best in-class dans le secteur, bénéficiant notamment d'un pricing power, d'une situation de bilan saine, d'un statut de leader européen, de marges d'EBIT élevées et d'une forte génération de cash-flow', juge l'analyste.



Le bureau d'études considère cependant que ces atouts sont largement intégrés dans le cours de Bourse, avec un ratio VE/EBIT qu'il évalue à 27 fois pour 2021, à comparer à une moyenne historique à 20 fois.



