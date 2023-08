Geberit : Oddo BHF reste à sous-performance

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 413 francs suisses sur Geberit, estimant que 'le soutien des prix s'érode, l'ajustement des coûts devient plus difficile et les permis de construction en Europe restent mal orientés'.



'La publication du deuxième trimestre et la marge d'EBITDA en hausse de 300 points de base à 30% démontrent que Geberit n'a pas perdu ses qualités de best in-class', juge pourtant l'analyste au lendemain des semestriels du fabricant d'équipements sanitaires.



Selon Oddo BHF, 'le deuxième trimestre devrait certainement être le point bas en termes de volumes (-25%) et le groupe devrait commencer à bénéficier, à partir du quatrième trimestre, d'effets de base plus favorables'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.