Geberit : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'sous-performance' sur Geberit avec un objectif de cours révisé de 480 à 448 francs suisses, au lendemain d'une publication d'où ressort une activité toujours élevée au deuxième trimestre, mais avec une tendance au ralentissement.



'Geberit n'a pas perdu ses qualités de best in-class (forte capacité d'adaptation, pricing power, marge qui reste à des niveaux élevés) mais son exposition à l'Europe (91% du CA) et à la construction résidentielle (60% du CA) réduit la visibilité sur les perspectives', juge-t-il.



Selon le bureau d'études, ceci semble être des éléments adverses susceptibles de peser sur la performance opérationnelle du groupe d'équipements sanitaires dans les prochains trimestres, aussi réduit-il ses estimations de BPA de 5% en moyenne sur 2022 et 2023.



