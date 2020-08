Geberit : Barclays relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Geberit, ne trouvant qu'un potentiel de hausse limité pour le titre par rapport à son nouvel objectif de cours de 455 francs suisses, contre 420 francs précédemment.



'Après un deuxième trimestre solide et des propos plutôt positifs de la direction, nous relevons de 2% en moyenne nos estimations d'EBITDA pour 2020-22', indique le broker dans sa note sur le fournisseur suisse d'équipements sanitaires.



Barclays souligne toutefois que si la dynamique des résultats pourrait s'avérer de nature à soutenir le titre et que les objectifs du groupe sont suffisamment prudents, 'la valorisation revient à des plus hauts historiques'.



