GE : Morgan Stanley reprend le suivi à 'surpondérer'

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a repris mardi la couverture du titre GE avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 125 dollars, voyant le profil risque/rendement de l'action redevenir plus attractif.



Après plusieurs années marquées par le redressement de l'activité d'énergie, le dossier se caractérise aujourd'hui par une tendance au désendettement et à la reprise du marché de l'aviation, fait valoir l'analyste dans une note.



Si 2021 a constitué de ce point de vue une année 'clé' à en croire l'intermédiaire, il s'agit aussi d'une année perdue en termes de performance boursière et de génération de trésorerie, souligne-t-il.



Pour Morgan Stanley, l'exercice 2022 pourrait se révéler plus prometteur.



S'il s'attend à ce que le cours du Bourse du conglomérat industriel demeure volatil en raison de son exposition au secteur aéronautique, le bureau d'études voit le profil risque/rendement du titre devenir plus attractif à partir de l'an prochain.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.