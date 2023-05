GE : Jefferies conserve son opinion

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa note Achat et son objectif de cours de 120$ sur le titre General Electric (GE).



Les récents contrats (684 millions de dollars pour les moteurs CH-53K T408 jusqu'en 27) et commandes (300 LEAP-1B MAX-10 pour Ryanair) sont relevés par l'analyste.



Pour ce dernier, ' GE Aerospace aura une histoire plus claire à raconter après la scission de GE Vernova au début de 2024', qui, selon le broker, 'est l'une des histoires les mieux positionnées sur la rampe de l'aérospatiale'.



Le moteur LEAP est le seul à équiper le 737 MAX en plein essor 'et détient plus de 50 % des parts de l'A320neo compétitif', relève encore Jefferies.



'L'objectif de marge d'environ 20 % à mi-parcours repose sur l'équilibre du programme LEAP d'ici 2025, sur des gains de productivité continus et sur des prix/coûts positifs, partiellement compensés par le mix GE9X', souligne l'analyste.



