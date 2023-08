GE HealthCare : Suivi initié à surpondérer chez Wells Fargo

(CercleFinance.com) - Wells Fargo entame une couverture de GE HealthCare avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 90 dollars, jugeant la valorisation du groupe d'équipements médicaux attractive par rapport à ses pairs.



'Notre enquête sur les dépenses d'investissement dans les hôpitaux est positive pour GE HealthCare et nous pensons que la société est bien positionnée pour tirer parti de l'opportunité de la maladie d'Alzheimer', avance le broker.



En termes chiffrés, Wells Fargo indique prévoir pour le groupe un taux de croissance annuel moyen à deux chiffres (+13,5%) de son BPA sur la période 2023-2025, en raison d'une expansion attendue de ses marges.



