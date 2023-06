GE HealthCare : Morgan Stanley démarre à 'pondérer en ligne'

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a démarré mardi le suivi du titre GE HealthCare avec une recommandation 'pondération en ligne' et un objectif de cours de 76 dollars.



Dans une note de recherche, l'analyste reconnaît que l'équipementier américain pour le secteur de la santé bénéficie d'une demande 'solide' et que ses objectifs de marge lui semble sensés, notamment au vu des promesses de sa technologie de détecteur/compteur de photons.



Mais l'intermédiaire estime aussi que les prévisions établies par Wall Street sont satisfaisantes, tout comme la valorisation boursière actuelle du groupe, ce qui le conduit à entamer la couverture avec une opinion neutre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

