GE HealthCare : BofA initie sa couverture à 'neutre'

(CercleFinance.com) - Bank of America a initié lundi la couverture du titre GE Healthcare avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours établi à 82 dollars.



S'il reconnaît que l'ancienne filiale de General Electric a connu des débuts impressionnants en Bourse de New York, l'analyste estime aussi que le titre est aujourd'hui correctement valorisé.



BofA souligne que le marché des équipements médicaux devrait bénéficier d'une croissance de l'ordre de 5% et que GE Healthcare est bien positionné pour faire progresser ses marges bénéficiaires.



Mais l'intermédiaire fait aussi valoir que le titre se traite aujourd'hui à des niveaux proches de l'ensemble du secteur et des objectifs de Wall Street, laissant peu de marge de manoeuvre à une revalorisation du titre.



