Gap : Wedbush relève sa cible avant les trimestriels

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Gap, Wedbush relève son objectif de cours de 10 à 14 dollars, s'attendant à ce que la chaine de vêtements dévoile jeudi soir des résultats meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre comptable.



Anticipant pour cette période une vigueur des ventes nettes tirée par la marque Gap, le broker indique prévoir pour le groupe un BPA de -29 cents, au lieu de -65 cents en estimation précédente, et alors que le consensus vise -41 cents.



Wedbush s'attend toutefois aussi à des propos sur une performance plus faible depuis début août, et réduit son estimation de BPA pour le troisième trimestre comptable de +38 à +19 cents, là où le consensus table sur +21 cents.



