(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Gap, WedBush abaisse son objectif de cours de 12 à sept dollars, soit environ 5,9 fois son estimation de BPA 2021 de 1,18 dollar pour la chaine de vêtements de San Francisco.



Le broker abaisse son estimation de BPA du premier trimestre 2020 à -0,76 dollar, contre +0,18 dollar avant le Covid-19 et un consensus à -0,70 dollar, et réduit celle pour l'exercice 2020 de +1,82 à -0,19 dollar, contre un consensus actuel à -0,09 dollar.



Il se dit 'à l'aise avec les niveaux de risque de liquidité et de solvabilité', en particulier après une offre obligataire récente, et pense que Gap 'dispose d'une trésorerie ample sur les toutes prochaines années pour couvrir les paiements de dettes et d'intérêts'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

