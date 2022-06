Galp : Le moins attractif du secteur selon Oddo

(CercleFinance.com) - L'OPEP+ a décidé d'augmenter sa production de 648 kb/j en juillet et en août au lieu des 430 kb/j initialement prévus.



Oddo indique que le titre Galp est le moins attractif dans le secteur avec un objectif de 10 E.



' Cette hausse était en partie attendue et arrive à un moment critique de hausse de la demande pour l'été alors que la production de Russie vient de baisser de ~1 Mb/j à cause des sanctions et du boycott ' indique Oddo.



On note un début d'amélioration des relations avec les US, et une éventuelle visite de Biden en Arabie Saoudite (la première depuis le début de son mandat). ' Les choses semblent s'améliorer, ce qui semble motiver cette hausse '.



' Cette hausse reste insuffisante à équilibrer le marché qui risque de rester en déficit de 0.3-0.5 Mb/j ' souligne l'analyste.



Oddo confirme son scenario de prix à 90 $/b cette année et 75-80 $/b au-delà.



' Toutefois il se peut que le cycle actuel perdure pendant encore 2 à 3 ans avec des prix à plus de 100 $/b mais nous écartons la possibilité d'un rebond vers les 150- 200 $/b ' rajoute le bureau d'analyses.



