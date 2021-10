Fresnillo : UBS n'est plus à 'vente'

(CercleFinance.com) - UBS relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' sur Fresnillo, avec un objectif de cours rehaussé de 750 à 825 pence, niveau proche du cours du titre de la compagnie minière mexicaine spécialisée dans les métaux précieux.



'Après un certain nombre d'années de mauvaises performances opérationnelles qui entraînent un déclassement, le risque de nouvelles déceptions est à notre avis sensiblement plus faible', explique le broker dans le résumé de sa note.



