Fresenius MedCare : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Fresenius Medical Care à 'conserver', malgré un objectif de cours ramené de 60 à 56 euros, considérant que 'les risques à la baisse sont maintenant largement compris'.



'Alors que les risques d'exécution et les incertitudes du quatrième trimestre persistent, nous pensons que Fresenius Medical Care pourrait continuer à être un piège de valeur', juge le broker dans le résumé de sa note sur le spécialiste allemand des dialyses.



'Il est prudent de rester à l'écart jusqu'à ce que la visibilité de tout impact Covid au quatrième trimestre s'améliore', poursuit-il, estimant néanmoins que 'pour que l'action désormais sous-performe sensiblement, il faudrait qu'il y ait des problèmes structurels'.



