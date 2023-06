Fresenius : Jefferies remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Fresenius, avec un objectif de cours porté de 33 à 38 euros dans le sillage d'hypothèses de BPA rehaussées de 1-4% pour 2024-26, après une journée investisseurs et les objectifs relevés de Kabi.



'Nous laissons encore du potentiel de hausse à la borne haute des objectifs à moyen terme, compte tenu de l'incertitude autour des projets clés en technologies médicales et en biopharmaceutique', affirme le broker dans sa note sur le groupe de santé allemand.



'Alors que Fresenius met en oeuvre ses processus stratégiques clés, y compris la déconsolidation de Fresenius Medical Care, nous voyons du potentiel de progression significatif avec l'expansion des multiples', ajoute-t-il.



