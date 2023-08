Fresenius : Jefferies rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Dans une note sur le groupe de santé allemand Fresenius et sa filiale de dialyses (en voie de déconsolidation) Fresenius Medical Care, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur le premier, avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 41 euros.



Le broker justifie ce relèvement par des attentes de BPA à court terme accrues de 10-15%, après une publication semestrielle solide pour ses filiales opérationnelles (Kabi et Helios), ainsi que par un objectif de cours remonté de 21 à 29 euros pour Fresenius MedCare.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.