Fresenius : Barclays relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur Fresenius de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours ajusté de 53 à 55 euros, dans une note sur le secteur européen des services et technologies médicales.



'Alors que le monde approche d'une nouvelle normale, nous adoptons une vision plus constructive des retardataires au sein du secteur, où nous percevons un degré plus élevé de visibilité des résultats dans un monde post-Covid-19', explique le broker.



Ceci est selon lui 'particulièrement le cas des opérateurs hospitaliers privés', pour lesquels Barclays attend notamment 'des dépenses de santé structurellement plus élevées sur le moyen terme et un contexte réglementaire probablement plus favorable à venir'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.