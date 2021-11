Fraport : Oddo réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Christoph Nanke, SVP Head of Finance et Florian Fuchs, IR, ont confirmé dans le cadre d'une conférence téléphonique avec Oddo l'amélioration du trafic observée à Francfort depuis quelques mois et donc sa guidance pour 2021 (' dans le haut de la fourchette de 20 à 25 millions de passagers ' soit une baisse d'environ 65% sur l'année par rapport à 2019).



' Si la reprise des USA et l'accélération de l'intraeuropéen devraient soutenir la croissance, l'Asie reste très en dessous des niveaux d'avant crise avec, selon Fraport, un risque que les frontières de la Chine restent fermées en 2022 ' indique le bureau d'analyses.



Suite à cette conférence téléphonique, Oddo confirme sa recommandation Sousperformance sur le titre avec un objectif de 61 E.



' Alors que ces thématiques sont désormais bien intégrées, nous craignons des déceptions sur la reprise du trafic avec un risque notamment lié à l'exposition aux voyages d'affaires (la moitié des économies pourraient être absorbées par la baisse structurelle des voyages d'affaires).



