Fraport : Oddo confirme sa note de 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Fraport, avec un objectif de cours inchangé de 59 euros.



Si le chiffre d'affaires du 4e trimestre (545 ME) est ressorti en baisse de 29% par rapport à 2019, il devance malgré tout le consensus qui tablait sur 486 ME .



Oddo ajoute que 'les résultats sont également supérieurs aux attentes : l'EBITDA ressort à 133 ME pour le T4 2021 (vs 113.2 ME attendus par le consensus), l'EBIT atteint 21.5 ME (-6.1 ME) et le résultat net -14.2 ME (vs -43.2 ME)'.



En revanche, la guidance 2022 ressort en-deçà des attentes avec un EBITDA compris entre 760 et 880 ME (consensus à 958 ME), un EBIT entre 320 et 440 ME (493 ME) et un résultat net entre 50 et 150 ME (219 ME). Seul le chiffre d'affaires attendu par le groupe (2,6 MdsE) est en ligne avec le consensus (2,67 MdsE).

Dans ces conditions, aucun dividende ne sera versé au titre de l'exercice 2021, souligne Oddo.



