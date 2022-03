Fraport : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 59 à 53 euros sur Fraport, jugeant, au lendemain de la présentation de ses perspectives par le groupe aéroportuaire allemand, qu'il demeure 'trop d'incertitudes en ce début d'année'.



Le bureau d'études ajuste ses estimations afin d'intégrer les résultats 2021 et abaisse ses estimations de trafic pour 2022 compte tenu des incertitudes : il attend désormais un trafic à Francfort égal à 59% du niveau de 2019 (dans le milieu de la guidance du groupe).



Oddo souligne aussi que depuis début 2020, la valeur d'entreprise ne baisse que de 5% contre -18% pour AENA et -19% pour ADP. 'Nous continuons de favoriser AENA dont la recovery de trafic sera plus rapide avec une génération de cash positive dès cette année', indique-t-il.



