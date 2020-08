Fraport : Credit Suisse remonte sa cible mais reste vendeur

(CercleFinance.com) - L'analyste Credit Suisse confirme ce matin sa recommandation 'Sous-performance' sur le titre Fraport, mais annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur la valeur.



La cible du broker passe ainsi de 26 à 30 euros.



'Nous continuons à voir de nouveaux risques de restrictions de voyage à travers l'Europe. L'augmentation rapide du nombre de cas en Grèce pourrait conduire le Royaume-Uni à imposer des restrictions, et avec les activités grecques de Fraport représentant 14% de l'EBITDA en 2019 et les sièges entre le Royaume-Uni et la Grèce 19% du total, ce serait significatif', constate Credit Suisse.



