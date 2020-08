Fraport : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir abaissé son objectif de cours sur Fraport, le ramenant de 39 euros à 37 euros, estimant que le groupe aéroportuaire allemand était le plus affecté par la crise au sein de son secteur.



'Du fait de son exposition élevée au voyage d'affaires, qui représentait plus d'un tier du trafic avant l'épidémie, l'aéroport de Francfort - l'actif central de Fraport - devrait être parmi les plus impactés par le Covid-19 au sein du secteur, sur le court terme comme sur le long terme', explique le bureau d'études dans une note de recherche.



'En dépit de ses réductions de coûts et de la baisse de ses investissements, l'endettement élevé du groupe demeure et pourrait constituer une épée de Damoclès problématique pendant quelques années, sachant que le trafic à Francfort ne devrait pas totalement se rétablir avant au moins l'exercice 2027', précise-t-il.



Berenberg continue d'afficher une recommandation 'conserver' sur le titre.



