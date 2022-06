flatexDegiro : Jefferies à l'achat après les prévisions

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les nouvelles prévisions donnent le ton pour le deuxième semestre. Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat et son objectif de 33 E.



Il souligne que flatexDegiro a réduit ses prévisions de croissance de la clientèle et a publié des prévisions financières plus complètes pour l'exercice 22.



' Bien que l'EBITDA du consensus se situe toujours à environ 15-20% au-dessus du point médian de la fourchette des prévisions publiées, nous pensons que la publication des objectifs réels de flatexDegiro sera généralement considérée comme un signe positif, d'autant plus que les multiples ont déjà largement escompté la décision d'aujourd'hui ' indique Jefferies.



