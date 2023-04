flatexDEGIRO : Berenberg reste à l'achat, vise 12,5 euros

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mardi sa recommandation d'achat ainsi que son objectif de cours de 12,5 euros sur flatexDEGIRO, estimant que le courtier en ligne s'en tirait plutôt bien au vu des conditions actuelles.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'analyste fait remarquer que les volumes d'activité des investisseurs européens sont retombés à des plus bas historiques depuis le mois d'avril, un élément de nature à peser sur les performances des brokers en ligne tels que flatexDEGIRO.



L'intermédiaire estime néanmoins que les chiffres d'activité communiqués par le groupe au titre des trois premiers mois de l'année peuvent inciter à un certain optimisme.



Le niveau d'activité enregistré depuis le début de l'année, explique-t-il, s'inscrit solidement au-dessus du point bas touché à la fin 2022, avec une croissance de la base de clients toujours très supérieure à celle de ses principaux concurrents.



En ajoutant à cela une valorisation boursière jugée 'très peu exigeante', Berenberg considère le profil risque/rendement actuel du titre comme 'particulièrement séduisant'.



