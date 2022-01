flatexDEGIRO : Berenberg réduit sa cible, reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a ramené mercredi son objectif de cours sur flatexDEGIRO, qu'il réduit de 40 à 39 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



'Avec une croissance de 55% de ses comptes-clients l'an dernier, le groupe est devenu le premier courtier en ligne d'Europe en surpassant de manière significative ses pairs pour le deuxième exercice d'affilée', fait valoir l'analyste dans une note de recherche.



S'il reconnaît que la performance de 4ème trimestre s'est avérée un peu moins solide que prévu, Berenberg estime que flatexDEGRO dispose d'un avantage compétitif durable, qui devrait lui permettre de continuer à gagner des parts de marché sur le Vieux Continent.



'Au vu de la croissance attractive qu'ils proposent, les titres sont tout simplement trop bon marché', conclut l'intermédiaire.



