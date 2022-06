flatexDEGIRO : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé mercredi son objectif de cours sur flatexDEGIRO de 38 à 35 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche publiée ce matin, l'intermédiaire indique que sa théorie d'investissement sur le courtier en ligne demeure intacte en dépit de l'accès de faiblesse de l'activité enregistrée ces dernières semaines.



S'il reconnaît que le moindre appétit des investisseurs pour les actifs risqués est susceptible de peser temporairement sur les résultats du groupe - ce qui le conduit à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfices -Berenberg continue de penser que les titres sont significativement sous-évalués à leurs niveaux actuels.



