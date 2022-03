Ferrari : Retrouve le sommet en F1, Oddo confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Ferrari avec un objectif de cours inchangé de 250 euros.



L'analyste revient sur le retour au premier plan de la Scuderia Ferrari en Formule 1, les monoplaces de Maranello s'étant adjugé les deux premières places du premier grand-prix de la saison disputé le week-end dernier à Bahreïn.



Ferrari semble avoir mieux digéré les profondes modifications du nouveau règlement technique que ses principaux concurrents. Mercedes n'a pas tenu le rythme lors de la course tandis que les Red Bull n'ont pas vu le drapeau à damier, contraintes à l'abandon à quelques tours de l'arrivée.



'Le retour de Ferrari dans le haut du classement, après plusieurs saisons difficiles, n'est pas anodin car il pourrait engendrer des retombées financières non négligeables pour le groupe', souligne Oddo.



Outre les revenus liés à la place finale de l'équipe à l'issue du championnat, le retour de Ferrari au sommet pourrait lui permettre de gonfler ses revenus issus du sponsoring. L'équipe pourrait aussi revendre ses moteurs à de nouvelles équipes en F1, au-delà des deux équipes clientes qu'elle motorise déjà.



Ainsi, 'nous estimons que les revenus potentiels que Ferrari pourrait générer en remportant le championnat de Formule 1 pourraient apporter au moins 2 à 4% d'EBIT incrémental à partir de 2023, sans prendre en compte de nouveau contrat de sponsoring majeur', analyse le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

