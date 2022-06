Ferrari : Oddo reste à surperformance avant un CMD

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Ferrari, mais avec un objectif de cours légèrement revu à la baisse de 240 à 230 euros pour intégrer la baisse du comparable Hermès, dans l'attente des journées investisseurs (CMD) des 15 et 16 juin.



Attendant de cet évènement des détails sur la nouvelle stratégie et de nouveaux objectifs financiers, le broker pense qu'il 'peut apporter de bonnes surprises et qu'il confirmera les qualités' du constructeur italien de voitures de luxe et de sport.



'Si Ferrari reste évidemment exposé à la thématique taux d'intérêt/rotation sectorielle, nous estimons qu'il dispose d'atouts très solides, notamment face aux acteurs du luxe traditionnel qu'il devrait ainsi continuer à surperformer selon nous', poursuit-il.



