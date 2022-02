Ferrari : Oddo reste à surperformance, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 248 à 250 euros sur Ferrari, après une 'très bonne publication pour Ferrari qui continue de saisir pleinement les opportunités d'un marché de l'automobile de luxe en plein essor'.



'Les perspectives du groupe restent excellentes avec une très bonne visibilité sur une croissance dynamique des résultats sur au moins les deux prochaines années, soutenue par un niveau de prises de commandes record en 2021', estime en outre l'analyste.



Oddo ajoute que la rotation sectorielle a pénalisé le titre en ce début d'année et offre un point d'entrée intéressant. 'Enfin, rappelons que le titre devrait bénéficier de plusieurs catalyseurs en 2022', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.