Ferrari : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Ferrari qui fait partie de ses valeurs favorites ('Top Picks') dans le secteur automobile, avec un objectif de cours relevé de 300 à 310 euros dans le sillage de ses estimations pour le groupe italien.



Le bureau d'études voit le constructeur de voitures de luxe 'en bonne voie pour une année record'. Il s'attend à un premier trimestre en progression, mais pense que 'le meilleur reste à venir', avec une accélération progressive tout au long de 2023 et au-delà.



'Concernant la valorisation, le titre se traite en ligne avec sa moyenne historique et affiche une décote de plus de 20% face à Hermès malgré certains arguments en sa faveur (carnet de commandes, pas de surexposition à la Chine)', note en outre l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.