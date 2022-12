Ferrari : Oddo confirme son opinion après le CMD

(CercleFinance.com) - Ferrari a tenu hier un CMD en présence du management et en particulier du CEO Benedetto Vigna. Suite à cette réunion, Oddo confirme son opinion de Surperformance avec un objectif inchangé de 260 E.



' Cet évènement a conforté notre opinion favorable des perspectives du groupe à court mais aussi à moyen terme ' indique le bureau d'analyses.



' A court terme, Ferrari devrait continuer à se démarquer grâce à 1/ son caractère défensif (carnet de commandes ~18mois, pas de problème d'approvisionnement, fort pricing power pour contrer l'inflation), 2/ un excellent momentum avec de nombreux produits fortement relutifs qui arrivent sur le marché en 2023 (Icona, Purosangue, 812 Competizione) et qui vont conduire à de nouveaux résultats records ' indique Oddo.



L'analyste estime que le CEO apporte également son expertise du milieu technologique (ex-président de BU chez STM Microelectronics), avec une vision claire de la feuille de route technologique du groupe (pas d'internalisation inutile) et le recrutement de deux ex-collègues (Ernesto Lasalandra comme nouveau responsable de R&D et Angelo Pesci en tant que responsable achats et qualité).



' M. Vigna a bien compris l'importance de la continuité dans la gestion de la marque. En effet, ce n'est sûrement pas une coïncidence que les responsables design & marketing ont été maintenus tandis que deux spécialistes du monde thermique ont quitté la société, des choix qui illustrent selon nous le changement de priorités de Ferrari pour l'avenir ' souligne Oddo.



