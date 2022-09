Ferrari : Oddo confirme sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'surperformance' sur le titre Ferrari et son objectif de cours à 260 euros.



L'analyste s'appuie sur la sortie du très attendu premier SUV de la marque, le Purosangue, 'un modèle à la hauteur des attentes, tant d'un point de vue technique que commercial (prises de commandes record), ce qui confirme notre opinion que le modèle devrait non seulement contribuer positivement à la croissance du groupe mais aussi à ses marges'.



Au niveau des volumes, le groupe avait déjà annoncé qu'il limiterait la production à 20% des volumes totaux du groupe sur la durée de vie du modèle, ce qui devrait représenter en moyenne entre 2.000 et 3.000 unités. Les livraisons du Purosangue devraient démarrer au deuxième trimestre 2023.



Avec des listes d'attentes qui vont jusqu'à 18 mois, 'le groupe jouit d'une visibilité hors pair', souligne Oddo. 'Ces éléments nous confortent dans notre opinion Surperformance et notre objectif de cours de 260 euros.



(CercleFinance.com)

