Ferrari : Oddo confirme sa note de 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Ferrari, avec un objectif de cours inchangé de 230 euros.



A l'occasion de son premier CMD (journée des investisseurs) depuis 2018, le groupe a présenté pour la première fois sa stratégie d'électrification, ses objectifs a moyen-terme actualisés, ainsi que quelques détails concernant son futur SUV (officiellement dévoilés en décembre).



'Dans le détail, le groupe annonce des objectifs 2026 d'EBITDA de 2,5-2,7 MdE (marge 38-40% vs 35%e en 2022) avec un consensus déjà en ligne avec le haut de fourchette (2,7 MdE, ODDO BHF 2,6 MdE), mais il surprend positivement sur l'EBIT et encore plus sur le cash avec un FCF cumulé 2022-2026 de 4,6-4,9 MdE', rapporte Oddo.



Ferrari s'engage par ailleurs à augmenter le retour de valeur à actionnaire (augmentation du payout de 30% à 35% et nouveau programme de rachat d'actions de 2 MdE, >6% de la capitalisation boursière et près du double du plan précédent).



