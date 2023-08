Ferrari : Objectif de cours rehaussé chez Oddo BHF

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Ferrari avec un objectif de cours rehaussé de 320 à 325 euros, au lendemain de résultats de deuxième trimestre 'ressortis une nouvelle fois très solides et supérieurs aux attentes sur la plupart des agrégats'.



Si le constructeur italien de voitures de sport a relevé ses objectifs pour 2023, le bureau d'études trouve cette guidance 'toujours prudente', aussi laisse-t-il ses propres estimations 2023 globalement inchangées, tout en relevant celles pour 2024-25.



Oddo BHF apprécie chez Ferrari 'des qualités défensives exceptionnelles et un excellent momentum tiré par le cycle produits et qui va continuer à s'améliorer en 2024 et au-delà, garantissant une poursuite de la croissance et de l'expansion des marges'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.