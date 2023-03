Ferrari : Nouvelle valeur auto US préférée de Morgan Stanley

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a décidé de faire de Ferrari sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur américain de l'automobile, en remplacement de Tesla, peut-on lire dans une note diffusée lundi.



Le bureau d'études, qui relève son objectif de cours de 280 à 310 dollars sur le titre Ferrari coté à la Bourse de New York, juge que le groupe italien constitue un choix 'défensif' en vue d'éviter l'emballement et les risques liées à la transition vers les véhicules électriques.



L'analyste explique apprécier tout particulièrement Ferrari pour les opportunités que le constructeur pourrait saisir sur le long terme avec le lancement de nouveaux modèles et une montée en puissance dans l'électrification, un élément sous-évalué par le marché de son point de vue.



Morgan Stanley, qui affiche une recommandation 'surpondérer' sur le titre, ajoute apprécier par ailleurs le modèle économique 'prévisible' du groupe de Maranello, ainsi que sa marque sans pareil dans et la profondeur de son marché.



