Ferrari : Jefferies dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son opinion sur Ferrari à 'sous-performance' avec un objectif de cours de 100 euros ou 108 dollars, contre 130 euros ou 145 dollars précédemment, réduisant ses estimations pour le constructeur automobile italien d'environ 20% pour 2020-2022.



'Avec un retour sur capitaux investis ne devant pas revenir à son niveau de 2017 avant 2023 et des rendements de free cash-flow et de dividendes de 1-2%, les investisseurs ne sont pas assez payés pour attendre et tester la résilience', juge le broker.



